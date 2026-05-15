Haberler

Keban'da öğrencilere yönelik söyleşi düzenlendi

Keban'da öğrencilere yönelik söyleşi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 'Problemli Sosyal Medya Kullanımı' ve 'Öfke Denetimi' konularında söyleşi düzenlendi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik söyleşi düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda, Keban Meslek Yüksekokulu ve Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında söyleşi gerçekleştirildi.

Programda, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Savcı ve Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Psikolog Akın Altay "Problemli Sosyal Medya Kullanımı" ve "Öfke Denetimi" konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mahsun Gökmen, akademik personel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'yi karıştıran 'Casusluk' olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki

Koca ülkeyi karıştıran bu kareye Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında

Turiste ahlaksızlık yapanlar için hesap zamanı
Yıllar sonra ortaya çıkan görüntü! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay

Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı

Trump'ın Çin ziyaretine damga vuran görüntü
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu