Keban'da karne töreni düzenlendi

Keban'da karne töreni düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler karne dağıtım töreninde heyecan yaşadı. Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Atatürk İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini verdi ve tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Eyüp Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
