Keban'da karne töreni düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler karne dağıtım töreninde heyecan yaşadı. Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Atatürk İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini verdi ve tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek karne dağıtım törenine katıldı.
Törende öğrencilere karneleri dağıtıldı.
Kaymakam Atalık, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Programa, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Eyüp Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel