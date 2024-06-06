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Keban'da Musa Coşkun Ortaokulu'nda Sanat ve Tasarım Etkinliği

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Keban ilçesinde bulunan Musa Coşkun Ortaokulu'nda yıl sonu sanat ve tasarım etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Keban Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Halk Eğitimi Müdürü ve Okul Müdürü katıldı. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları resim, maket ve tasarımlar sergilendi.

Keban ilçesinde Musa Coşkun Ortaokulunda yıl sonu sanat ve tasarım etkinliği düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Halk Eğitimi Müdürü Erdal Havabulut ve Okul Müdürü Yaşar Bakır katıldı.

Bakır, öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları etkinlikleri sergileme imkanı bulduklarını belirtti.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından yıl boyunca hazırlanan resim, maket ve tasarımlar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Musa Coşkun Keban Sanat Kültür Eğitim Güncel Haberler

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