Haberler

Keban'da aşure etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesi Nimri köyünde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğinde köy okulunun bahçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Nimri köyü muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte köy okulunun bahçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Nimri köyü Muhtarı Bülent Güngör, Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinlikte emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Çantasından 'veresiye müşteri listesi' çıktı

Fuhuş baskınında çarpıcı detay! Çantadan çıkan not pes dedirtti
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

Türkiye'yi sarsan iddia! Merakla beklenen açıklama geldi
Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!

Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na büyük şok