Keban'da liselilere organ bağışı ve nakli Toplum Sağlığı Merkezince anlatıldı

Keban'da liselilere organ bağışı ve nakli Toplum Sağlığı Merkezince anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Toplum Sağlığı Merkezi, lise öğrencilerine organ bağışı ve nakli eğitimi verdi. Merkez Başkanı Dr. Talha Ataşcı'nın eğitiminde bağış süreci ve kimlerin bağışta bulunabileceği anlatıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde lise öğrencilerine yönelik organ bağışı konusunda eğitim verildi.
Keban Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gençleri bilinçlendirmek amacıyla Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde organ bağışı ve organ nakli konusunda eğitim programı gerçekleştirildi.
Merkez Başkanı Dr. Talha Ataşcı tarafından verilen eğitimde, organ bağışının önemi, organ naklinin hangi durumlarda gerçekleştirildiği, kimlerin organ bağışında bulunabileceği ve organ bağışı sürecinin nasıl işlediği hakkında öğrencilere bilgi verildi.
Sunumda, ayrıca ülkemizde organ naklinin tarihsel gelişimi, nakli yapılabilen organ ve dokular, beyin ölümü ile bitkisel hayat arasındaki farklar ve organ naklinde uygulanan ulusal koordinasyon sistemi de ele alındı.