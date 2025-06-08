Keban'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Keban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede düzenlenen programa Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, MHP Keban İlçe Başkanı Osman Dinkçi, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Atalık, protokol üyeleriyle vatandaşlarla bayramlaştı.

Atalık, Kurban Bayramı'nın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirilmesini temenni etti.