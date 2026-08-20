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Keban'da İlim ve Hikmet Halkası Buluşması

Keban'da İlim ve Hikmet Halkası Buluşması
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Keban Müftülüğünce "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı yapıldı.

Keban Müftülüğünce "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı yapıldı.

Yusuf Ziya Paşa Camisi Külliyesi bünyesindeki kütüphanede düzenlenen programda, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, katılımcılara belirlenen konularda bilgi verdi.

Keban Müftüsü Samet Çiçen, Prof. Dr. Özdemir'e programa katılımından dolayı teşekkür etti.

Programa, Elazığ Cami Dernekleri ve Kur'an Kursları Federasyonu Başkanı Ayhan Şimşek, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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