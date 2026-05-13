Keban'da "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Şenliği" düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Şenliği'nde öğrenciler geleneksel çocuk oyunları oynayarak eğlenceli bir gün geçirdiler. Keban Baraj İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara çeşitli hediyeler de verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Keban Baraj İlkokulu bahçesinde şenlik gerçekleştirildi.

Şenliğe katılan çocuklar, geleneksel ip atlama, topaç çevirme, yakan top, is top, mendil kapmaca, sandalye kapmaca, kaşık ile yumurta taşıma yarışması, çuval yarışı ve halat çekme oyunları oynadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, şenliğin öğrencilerin hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçirmesini sağladığını ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeniden canlandırıldığını söyledi.

Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre de öğrencilerle halat çekme oyunu oynadı.

Keban Belediyesi şenliğe katılan tüm öğrencilere, rüzgar gülü, atlama ipi, plastik top, uçurtma, topaç, meyve suyu ve kek dağıttı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
