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Keban'da din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda esnafı ziyaret etti

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Keban'da din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda esnafı ziyaret etti
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Elazığ'ın Keban ilçesinde din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla esnafı ziyaret ederek hediyeler takdim etti. Müftü Samet Çiçen, ziyaretin birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla yapıldığını belirterek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri esnafı ziyaret etti.

İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri, esnafı ziyaret etti, onlara günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

İlçe Müftüsü Samet Çiçen, din görevlilerinin birlik ve beraberliği pekiştirmek, gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla esnafı ziyaret ettiğini belirtti.

Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla esnafa teşekkür eden Çiçen, onlara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: AA
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