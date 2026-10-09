Keban'da din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda esnafı ziyaret etti

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Elazığ'ın Keban ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri esnafı ziyaret etti.

İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri, esnafı ziyaret etti, onlara günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

İlçe Müftüsü Samet Çiçen, din görevlilerinin birlik ve beraberliği pekiştirmek, gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla esnafı ziyaret ettiğini belirtti.

Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla esnafa teşekkür eden Çiçen, onlara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: AA