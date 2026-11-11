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Keban'da 500 çam fidanı Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde dikildi

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Keban'da 500 çam fidanı Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde dikildi
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde Nimri köyü Ağbaba orman sahasında düzenlenen etkinlikte 500 çam fidanı dikildi. Etkinliğe Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkan Vekili Abdullah Demir ve kurum temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi.

Nimri köyü Ağbaba orman sahasında düzenlenen etkinliğe, Keban Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkan Vekili Abdullah Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Onur, fidanları toprakla buluşturacaklarını dile getirerek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Keban Orman İşletme Şefliği Ağaçlandırma Şefi Süleyman Doğan da ülkede orman sevgisini geliştirmek ve toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını arttırmak amacıyla fidanları toprakla buluşturmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Daha sonra programa katılanlar 500 çam ağacı fidanını dikti.

Kaynak: AA
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