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Keban'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

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Elazığ Keban'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, çelenk sunumu ve konuşmaların ardından Kaymakam tebrikleri kabul etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene, Keban Kaymakamı Vekili Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Keban Belediye Başkan Vekili Mustafa Celayir, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu,

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılmasının ardından Kaymakam Yılmaz, makamda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA
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