KDP Irak Parlamento grubu, daha önce boykot ettiği oturumlara katılma kararı aldı

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), daha önce boykot ettiği Irak Meclisi oturumlarına yeniden katılma kararı aldı.

KDP meclis grubu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, grubun parlamentodaki varlığını her zaman Irak halkının anayasal haklarını savunma aracı olarak gördüğü, özellikle de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) halkının meşru haklarının korunmasına önem verdiği belirtildi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali ez-Zeydi ile Şii Koordinasyon Çerçevesi'nden üst düzey bir heyetin Erbil'e gerçekleştirdiği ziyaret ve KDP liderliğiyle yapılan görüşmelerin ardından olumlu bir sürecin oluştuğu da ifade edilen açıklamada, KDP müzakere heyetinin Bağdat'a yaptığı ziyaretlerin de temel sorunlara kalıcı çözümler bulmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda KDP grubunun Irak Meclisi içindeki faaliyetlerine yeniden başlama kararı aldığı bildirildi.

KDP Irak Meclis Grubu, 18 Nisan tarihinde, anayasa ve yasaya aykırı ihlallerle uzlaşı ilkelerinin göz ardı edilmesi gerekçesiyle parlamento oturumlarını süresiz boykot ettiklerini açıklamıştı.

KDP, bu kararın parti yönetiminin talimatları doğrultusunda alındığını belirtmişti.

Irak'ta cumhurbaşkanı seçimine tepki gösteren KDP, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı olan ve Cumhurbaşkanı seçilen Nizar Amedi ile de iletişim kurmayacakları yönünde açıklama yapmıştı.

KDP'nin Irak Meclisinde 30'tan fazla sandalyesi bulunuyor.