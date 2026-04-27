Haberler

KDK, sağlık kuruluşlarında denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için tavsiye kararı verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kendini savunamayacak durumdaki hastaların kötü muameleye maruz kalmasının önlenmesi amacıyla sağlık kuruluşlarında denetim ve gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bu konuda yapılan işlemlerin içeriği hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi adına tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararına göre, yoğun bakım servislerinde ve psikiyatri kliniklerinde tedavi gören hastaların çoğu zaman iradelerini kullanabilecek durumda olmadıklarını gözlemleyen bir kişi, kötü muameleye maruz kalma risklerinin bulunduğunu belirterek KDK'ye başvurdu.

Gündeme gelen bazı olaylarda kötü muamelenin ancak başka sağlık çalışanlarının ihbarı ile ortaya çıktığını, ihbarın bulunmadığı durumlarda ise söz konusu ihlallerin tespit edilemediğini belirten kişi, kendini savunamayacak hastalara olası kötü muamelenin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, söz konusu hastaların kötü muameleye maruz kalmasının önlenmesi amacıyla sağlık kuruluşlarında denetim, gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bu konuda yapılan işlemlerin içeriği hakkında düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmesi hususunda Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararında, belirtilen sağlık birimlerinde sunulan hizmetlerle ilgili mevcut denetim mekanizmalarının etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmesi gerektiği bildirildi.

Kararda, kötü muamele iddialarının ortaya çıkmasını önleyici ve tespit edici mekanizmaların güçlendirilmesi ve gerektiğinde hasta mahremiyetini koruyarak teknolojik imkanlardan yararlanılması, ayrıca bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kurum, kendini savunamayacak durumdaki hastaların kötü muameleye maruz kalmaması için alınan kararı Sağlık Bakanlığına iletti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

