KDK, Kentsel Dönüşüm Mağduriyetini Dostane Çözümle Giderdi

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan mağduriyeti dostane çözüm yöntemiyle giderdi.

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan mağduriyeti dostane çözüm yöntemiyle giderdi. Hibe başvurusundan yararlanmak için aldığı kira yardımını geri ödeyen ancak hibe başvurusu olumsuz yanıtlanan başvurucu, yatırdığı tutarın iade edilmediğini ifade ederek KDK'ya başvurdu. KDK'nın devreye girmesinin ardından 121 bin 903 lira 66 kuruşluk tutar, başvurana iade edildi ve kesilen kira yardımı ödemeleri yeniden başlatıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan taşınmazı kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan başvuran, süreçte kira yardımı aldığını ve sonrasında hibe başvurusu yaptığını belirtti. Başvuru sürecinde kendisine, daha önce alınan kira yardımlarının faiziyle birlikte iade edilmesi halinde hibenin onaylanacağı bildirildi. Bunun üzerine yaklaşık 121 bin TL ödeme yapan başvuran, kısa süre sonra başvurusunun 'şartların sağlanmadığı' gerekçesiyle iptal edildiğini ve yatırdığı tutarın iade edilmediğini ifade ederek Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yürütülen inceleme sürecinde ilgili idare ile temas kurularak taraflar dostane çözüme davet edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, başvuranın ödediği toplam 121 bin 903 lira 66 kuruşluk tutarın iade edildiğini ve kesilen kira yardımı ödemelerinin yeniden başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan; benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre; hibe ve kredi süreçlerinde kira yardımı iadesi uygulaması, başvuruların öncelikle mevzuata uygunluk açısından değerlendirilmesinden sonra ve yalnızca uygun bulunan başvurular için başlatılacak.

