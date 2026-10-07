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KDC'deki Ebola salgını 7 eyaletin 64 bölgesini etkilerken ölü sayısı 4 bin 178 oldu

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında can kaybı 4 bin 178'e çıktı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 7 eyaletin 64 bölgesini etkileyen salgında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 665, iyileşen sayısı 2 bin 259 oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 178'e ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 7 eyaletin 64 bölgesini etkileyen salgında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 665'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 178'e yükseldi.

Salgında 2 bin 259 kişi iyileşirken ölüm oranı yüzde 48,2, temaslı takip oranı ise yüzde 80,4 olarak güncellendi.

Son 24 saatte 24 hasta daha sağlığına kavuştu.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2016 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA
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