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KDC'de MV MJP teknesi Tanganika Gölü'nde battı; 39 kişi kayıp, 36 kişi kurtarıldı

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KDC'nin Tanganyika eyaletindeki Tanganika Gölü'nde MV MJP adlı tekne Kabimba açıklarında battı; ilk belirlemelere göre 39 kişi kayboldu, 36 kişi kurtarıldı. Kayıplar için arama kurtarma çalışmaları sürerken teknenin alabora olma nedeni henüz belirlenemedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Tanganyika eyaletindeki Tanganika Gölü'nde batan teknede ilk belirlemelere göre 39 kişi kayboldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Tanganika Gölü'nde MV MJP adlı tekne Kabimba kasabası açıklarında battı.

Kaza sonrası 36 kişi kurtarıldı, kayıp 39 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük taşıdığı tahmin edinilen teknenin alabora olma nedeni henüz belirlenemedi.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehir ve göller kullanılıyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları da neden oluyor.

Kaynak: AA
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