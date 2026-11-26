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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 12 bin 21'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 904'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Ebola salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre, Ebola salgınında 12 bin 21 doğrulanmış vaka tespit edilirken, 5 bin 904 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalar ve halkın salgınla mücadele çalışmalarına yönelik tepkiler nedeniyle virüs, mayısta tek bir eyalette görülürken şu ana kadar başta Ituri, Kuzey-Kivu, Güney-Kivu olmak üzere 8 eyalete yayıldı.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku bölgesinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2016 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA