KBÜ Öğrencileri İletişim Fikirleri Yarışması'nda 4 Ödül Kazandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması'nda" 4 ödül kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun katkılarıyla RATEM tarafından düzenlenen yarışmada, kamuoyunun korsanla mücadele konusunda uyarılması ve telif bilincini desteklemeye yönelik eserler yer aldı.

Seçici kurul tarafından ödül almaya hak kazanan eserler, radyo, televizyon, gazete-dergi, yeni medya ve çizgi film-animasyon olmak üzere 5 ayrı kategoride değerlendirildi.

49 üniversiteden yaklaşık 500 projenin katıldığı yarışmada, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri Kenan Kuliev, Berat Aktoğ, Abdullah Mansur "radyo" kategorisinde birincilik ödülüne, Hüdanur Güler ve Melike Kaya ise aynı kategoride üçüncülük ödülüne, "televizyon" kategorisinde de Doğukan Aydın, Abdulsamet Mavi, Alper Kaya, Muhammed Ağar ikincilik ödülü ile aynı kategoride Kağan Aktın, Hüdanur Güler ve Melike Aydın ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Öğrencilere ödüllerini TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, Asya Pasifik Yayıncılar Birliği Fikri Mülkiyet ve Hukuk Komitesi Başkanı Suranga Jayalath ve TRT İstanbul Radyosu Müdürü Ali Fuat Gülmez takdim etti.