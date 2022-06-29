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Kazvin eyaletinin tarihi pazarındaki halıcılar eski günlerini arıyor

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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İran'ın Kazvin eyaletindeki tarihi Ali Pazarı'nda halıcılar, döviz kurundaki dalgalanmalar ve alım gücünün düşmesiyle oluşan durgunluktan şikayetçi.

İran'ın Kazvin eyaletindeki tarihi Ali Pazarı'nda halıcılar, döviz kurundaki dalgalanmalar ve alım gücünün düşmesiyle oluşan durgunluktan şikayetçi.

Tarihi pazarda yıllardır iş yapan halıcılar, piyasanın eski canlılığını kaybettiğini, bireysel müşterinin artık gelmediğini, tüccarın bile nadiren halı almaya geldiğini söyledi.

İran'ın hemen her bölgesinden getirilen değişik özellikteki el dokuması halıların Kazvin'den ülkenin diğer pazarlarına gönderildiğini aktaran esnaf yeterince satış yapamadığından artık halı da alamıyor.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

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