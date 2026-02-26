Haberler

Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'nda moloz kirliliği

Güncelleme:
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Kazlıçeşme Meydanı', mitinglere ev sahipliği yapmasına rağmen çöp ve moloz yığınlarıyla kaplandı. Tarihi bölgede çevre kirliliği nedeniyle kötü kokular yayılıyor.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde mitinglere ev sahipliği yapan Kazlıçeşme Meydanı'na atılan moloz yığınları ve çöpler dikkati çekiyor.

Zeytinburnu sahil hattında yer alan ve geçmişte birçok tarihi mitinge ev sahipliği yapan Kazlıçeşme Meydanı, çöpler ve moloz yığınıyla kaplandı.

İstanbul'un tarihi kara surlarının hemen bitişiğinde yer alan meydandaki atık birikimi nedeniyle çevreye kötü kokular yayılıyor.

Meydanda biriken moloz yığınları nedeniyle oluşan kirlilik havadan görüntülendi.

İstanbul'un fethinden hemen önce gerçekleşen Osmanlı kuşatması sırasında, Fatih Sultan Mehmet tarafından askerler için yaptırıldığı düşünülen Kazlıçeşme Fatih Camisi de bu bölgede yer alıyor.

Meydanın yanında bulunan yeşillik alan ise özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak noktası oluyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
