Kazdağları'nda mahsur kalan 4 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda kar ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazdağları'nın Altınoluk Mahallesi bölgesinde bir grubun mahsur kaldığı ihbarı üzerine Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, Altınoluk yerleşim yerine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle hareket kabiliyetini yitiren araca ve içerisindeki 4 kişiye 3 saatlik operasyon sonunda ulaştı.

Jandarma ekiplerince bulunduğu bölgeden kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.