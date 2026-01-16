Haberler

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği: Halilağa Bakır Madeni'nin İşletme İzni İptal Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, Cengiz Holding'e ait Halilağa Bakır Madeni'nin işletme iznini iptal etti. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından açılan davada, maden işletme izninin ÇED izni olmadan verilemeyeceğine dikkat çekildi.

(ANKARA) - Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Cengiz Holding'e ait Halilağa Bakır Madeni'nin işletme izninin Çanakkale 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini bildirdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, Cengiz Holding'e ait Halilağa Bakır Madeni'nin işletme izninin iptali talebiyle Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan tarafından açılan davanın sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nin işletme izninin iptaline karar verdiği ifade edildi.

Mahkeme kararında işletme izni verilebilmesi için ÇED izninin zorunlu olduğuna dikkat çekildiği belirtilen açıklamada, "ÇED süreci tamamlanmamış bir alanla ilgili maden işletme izni verilemeyeceği, ÇED sürecinde verilen taahhütlere aykırı davranılması halinde idari yaptırım uygulanacağı mevzuatta yer almaktadır" değerlendirmesine yer verildiği kaydedildi. Mahkemenin, "dava konusu işletme izninin ÇED Olumlu kararı verilen sahanın dışına taşacak şekilde verildiğini tespit ederek işlemi hukuka ve mevzuata aykırı bulduğu" kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anımsanacağı üzere, söz konusu dava kapsamında Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı haberinin Derneğimiz tarafından basına iletilmesi ve basında yer almasından sonra Altın Madencileri Derneği Başkanı bu kararın tehlikeli bir karar olduğunu, bu kararın tüm maden ruhsatlarını etkileyeceğini, tümünün iptal edilmesi sonucu doğurabileceğini açıklamıştı. Şirketlerin endişelenmesinin ardında yatan nedenler bu karar ile anlaşılmıştır.

Bu karar, tüm maden işletme izinleri açısından önemli bir karardır. ÇED izni alınmayan alanlara işletme izni verilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Usulen köylüler tarafından açılan şirkete verilen yeni işletme izni ve işletme ruhsatı iptal davaları da devam etmektedir. Ayrıca şirket ve kurumlar hakkındaki suç duyurusu dosyamız da devam etmektedir. Derneğimiz bu davalara da müdahil olacaktır. Bu davalara sahip çıkılması ve destek verilmesi çok önemlidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi

Ünlü oyuncunun kardeşi üzücü haberi verdi
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Genç kadını bu hale getirdi ama hala serbest
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun