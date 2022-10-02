Babasının tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki çocuk, kazayla kız kardeşini vurdu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kazara 13 yaşındaki kız kardeşini vurdu. Hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, U.K.K. (15), babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kazara kız kardeşi Ş.K.'yi karnından vurdu. Silah sesini duyan aile, kızlarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"ATEŞLİ SİLAHLA TAKSİRLE ÖLDÜRME" SUÇUNDAN GÖZALTINDA

Olay sonrası U.K.K., 'Ateşli silahla taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen U.K.K., olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde tüfeğin içinde fişek olup olmadığını bilmeyerek oynadığını ve bir anda ateş aldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.