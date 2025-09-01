Kazanpınar Köyü Cami İnşaatında İncelemeler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Kazanpınar köyü cami inşaatında incelemelerde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti ve caminin en kısa zamanda ibadete açılması dileğinde bulundu.

Kazanpınar Köyü Muhtarı İsa Oğuz ve Dernek Başkanı Mehmet Kadim Kılıç'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İçli, cami inşaatında emeği geçen ustalara, cami yapımına maddi ve manevi destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

İçli, hayırseverlerin destekleriyle cami inşaatının en kısa zamanda tamamlanarak ibadete açılması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
title
