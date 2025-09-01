Kazanpınar Köyü Cami İnşaatında İncelemeler

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Kazanpınar köyü cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Kazanpınar Köyü Muhtarı İsa Oğuz ve Dernek Başkanı Mehmet Kadim Kılıç'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İçli, cami inşaatında emeği geçen ustalara, cami yapımına maddi ve manevi destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

İçli, hayırseverlerin destekleriyle cami inşaatının en kısa zamanda tamamlanarak ibadete açılması temennisinde bulundu.