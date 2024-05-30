Kazakistan'ın köklü dans topluluğu Gülder, Kazak halk oyunlarını dünyaya tanıtıyor

Kazakistan'ın köklü dans topluluğu Gülder, renkli koreografisiyle 55 yıldır Kazak halk oyunlarını dünyaya tanıtıyor.

1969'da Kazakistan'ın Almatı şehrinde kurulan Gülder Topluluğu, Sovyetler Birliği döneminde Kazak kültürünün korunmasında kilit rol üstlendi.

Gülder, bir yandan renkli ve kendine özgü koreografiye uyarlayarak sahneye taşıdığı geleneksel Kazak halk oyunlarının güncel kalmasını sağlarken bir yandan da konserlerinde sahne aldığı genç ses sanatçılarının tanınmasını sağlıyor.

Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından bir dönem faaliyetine ara veren Gülder, şimdilerde ise yeni nesil sanatçılarla Kazak halk oyunlarını sahnelemeye devam ediyor.

Gülder Dans Topluluğu Baş Koreografı Anvara Sadıkova, Astana'da düzenledikleri gösteriden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda Gülder'in köklü mirasını yeniden canlandırdıklarını söyledi.

Halihazırda Gülder'in 13'ü kadın 18 sanatçıdan oluştuğunu belirten Sadıkova, kurulduğundan bu yana her 10 yılda bir üyelerinin değiştiğini ve yüzlerce sanatçının yetişmesine vesile olduklarını ifade etti.

Sadıkova, Gülder'in uzun yıllardır faaliyette olduğunu ve ülkenin en köklü sanat ekibi olduğuna dikkati çekerek, "Gülder Topluluğu'nun en büyük başarısı, modern kültürün tüm akımlarını Kazak kültürüyle birleştirebilmesiydi." dedi.

Gülder'in diğer bir özelliğinin de halk oyunlarını hep canlı orkestra eşliğinde sahnelemesi olduğuna işaret eden Sadıkova, "Gülder Topluluğu, çok çeşitlidir. En büyük özelliğimiz ise kendi orkestra ekibimizin olması. Hatta şu anda Kazakistan'ın ünlü ses sanatçıları, zamanında Gülder Topluluğu'nun sahnesi ile tanınmışlardı." diye konuştu.

Sadıkova, Gülder'in zengin bir dans repertuvarına sahip olduğunu ve kostümlerinin özel dikildiğini, geleneksel Kazak halk oyunlarını anlamını ve hareketlerini koruyarak modern koreografiyle yeniden yorumladıklarını dile getirdi.

Genç sanatçılardan Gülder'e ilginin yoğun olduğunu anlatan Sadıkova, "Repertuvarımız çeşitli olduğu için sanatçılarımız sadece geleneksel halk oyunlarını değil koreografinin tüm yönlerine hakim olmalılar. Dolayısıyla sanatçı seçiminde Almatı Koreografi Koleji veya Kazak Ulusal Koreografi Akademisi mezunlarına öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadıkova, Gülder Topluluğu olarak Türkiye'de başta Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) etkinlikleri olmak üzere çeşitli kentlerde sahne aldıklarını ve Türk dünyasından sanatseverlerle buluşmayı her zaman istediklerini sözlerine ekledi.