Kazakistan, İkinci Nükleer Santralini Balkaş Gölü Yakınlarında İnşa Edecek

ALMATI, 22 Nisan (Xinhua) -- Kazakistan'ın ikinci nükleer santrali, ülkenin güneydoğusunda yer alan Balkaş Gölü kıyısında inşa edilecek.

Kazinform Haber Ajansı'nın salı günkü haberinde, ikinci santralin kurulabileceği üç potansiyel bölgenin değerlendirmeye alındığı, son kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Nükleer Sanayi Geliştirme Stratejisi kapsamında 2050 yılına kadar ülkede en az üç nükleer santralin inşa edilmesi planlanırken, elektrik talebinde öngörülen artış nedeniyle dördüncü bir santralin de inşa edilebileceği belirtiliyor.

Kazakistan'daki ilk nükleer santralin inşasına resmen Ağustos 2025'te Almatı bölgesindeki Ülken köyü yakınlarında başlanmıştı.

