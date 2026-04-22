Haberler

Kazakistan, İkinci Nükleer Santralini Balkaş Gölü Yakınlarında İnşa Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan, 2050 yılına kadar en az üç nükleer santral inşa etmeyi planlıyor. İkinci santralin inşası için potansiyel bölgeler değerlendiriliyor.

ALMATI, 22 Nisan (Xinhua) -- Kazakistan'ın ikinci nükleer santrali, ülkenin güneydoğusunda yer alan Balkaş Gölü kıyısında inşa edilecek.

Kazinform Haber Ajansı'nın salı günkü haberinde, ikinci santralin kurulabileceği üç potansiyel bölgenin değerlendirmeye alındığı, son kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Nükleer Sanayi Geliştirme Stratejisi kapsamında 2050 yılına kadar ülkede en az üç nükleer santralin inşa edilmesi planlanırken, elektrik talebinde öngörülen artış nedeniyle dördüncü bir santralin de inşa edilebileceği belirtiliyor.

Kazakistan'daki ilk nükleer santralin inşasına resmen Ağustos 2025'te Almatı bölgesindeki Ülken köyü yakınlarında başlanmıştı.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü
Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor

Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var

Katilin annesi neden tutuklandı? Büyük ihmal savcılık açıklamasında