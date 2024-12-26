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Kazakistan'daki Uçak Kazasından Kurtulan Rahimov: Mürettebat Görevini Canı Gönülden Yerine Getirdi

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Azerbaycanlı Sübhonkul Rahimov, Kazakistan'da düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerden ve kurtulanlardan bahsetti. Mürettebatın görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini vurguladı.

- Kazakistan'daki uçak kazasından kurtulan Rahimov: "Mürettebat görevini canı gönülden yerine getirdi"

BAKÜ - Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Aktau kentinde düşmesiyle sonuçlanan kazadan yaralı kurtulan Azerbaycanlı Sübhonkul Rahimov, "Mürettebat görevini canı gönülden yerine getirdi" dedi.

Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı dün Kazakistan'ın Aktau kentinde düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan kurtulan 29 kişiden biri olan Azerbaycanlı Sübhonkul Rahimov, uçağın düşmeden önceki anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak korku dolu anları gözler önüne sermişti. Kazadan sağ kurtulan Rahimov, yaşadığı anları anlattı.

Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Höküme Aliyeva'ya değinen Rahimov, "Helal olsun ona. Kendini güçlü tutmaya çalışıyordu. Bu durumda nasıl davranılması gerektiği konusunda talimat veriyordu. Her şeyin talimatlara uygun olması için ellerimizi nasıl bükmemiz gerektiğini söyledi. O durumda bile görevini canı gönülden yerine getirdi" dedi.

Uçakta panik yaşandığını belirten Rahimov, "Oksijen maskeleri açıldı ancak mürettebat yolcuları sakinleştirdi. Kazada kemer sayesinde kurtuldum" diye konuştu.

Yaralanan yolculardan bahseden Rahimov, "Koltuklar birbirine karışmıştı. Bir kadın yere düşerek ezilmişti. Bilinci yerindeydi. Onu kaldırmaya çalıştım ama bana sırtının ağrıdığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı yetkililer, 38 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedenlerini araştırmak üzere Kazakistanlı yetkililerle iş birliği içinde çalışıldığını duyurdu.

Kazakistan'daki Uçak Kazasından Kurtulan Rahimov: Mürettebat Görevini Canı Gönülden Yerine Getirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Güncel
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