Kazakistan'daki Uçak Kazasında Sağ Kurtulan 7 Kişi Azerbaycan'a Getirildi

- Kazakistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan 7 kişi Azerbaycan'a getirildi

BAKÜ - Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçaktan sağ kurtulan 7 Azerbaycan vatandaşı başkent Bakü'ye getirildi.

Kazakistan'da dün düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçaktan sağ kurtulan 29 kişiden 7'si Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye getirildi. Kazazedeler, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer ve sağlık personelleri tarafından karşılandı. Yaralılar ambulanslara götürülerek hastaneye sevk edildi. Kazada hayatlarını kaybedenlerin yakınları da havalimanına gelerek, terminalin önünde kurulan standa çiçek bıraktılar.

Dün Bakü-Grozni uçuşunu gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Azerbaycan yetkililer, 38 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedenlerini araştırmak üzere Kazakistanlı yetkililerle iş birliği içinde çalışıldığını duyurdu.