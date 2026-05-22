Kazakistan'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi
Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin tanınmış şefleri, geleneksel Türk mutfağını modern yorumlarla katılımcılarla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla dünyanın farklı noktalarında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği gala yemeğine ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistanlı bürokratlar, kültür ve medya dünyasının temsilcileri ile çeşitli ülkelerin diplomatik misyon şefleri katıldı.

Gecede, Türkiye'nin tanınmış şefleri Ali Ronay, Gökhan Çelik ve Hakan Doğan'ın hazırladığı özel menüyle Türk mutfağının köklü lezzetleri tanıtıldı.

Büyükelçi Kapucu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk gastronomisinin zenginliğini kutlamak amacıyla düzenlenen bu özel gala yemeğinde katılımcıları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bu yılın "Bir Sofrada Miras" temasının ortak mirası oluşturan hikayeleri, anıları, kültürü, gelenekleri ve nesiller boyunca biriken bilgi birikimini öne çıkardığını ifade etti.

Kapucu, Türk mutfağının yalnızca lezzetlerden ibaret olmadığını, kültürel mirasın önemli bir taşıyıcısı da olduğunu vurguladı.

Gecede sunulan menüde, Anadolu ekmek kültürünün örnekleri olan yufka, bazlama, ramazan pidesi ve ekşi mayalı ekmek ile Türkiye'de üretilen zeytinyağı yer aldı.

Katılımcılara, kavrulmuş tahıllar ve mevsim yeşillikleri de ikram edildi.

Türk-Kazak kardeşliğine vurgu

Gecede hazırlanan özel menüyle Türk ve Kazak mutfak kültürleri arasındaki ortak miras ön plana çıkarıldı.

"Aynı hamurun iki sesi" başlığıyla sunulan bölümde, kuzu etli Anadolu mantısı ile Orta Asya mantısı şeflerin yorumuyla aynı tabakta buluştu.

Menüde, yaprak sarma, içli köfte, Urfa usulü etli hamur lokması, keşkek ve kuzu tandır da yer aldı.

Tatlı bölümünde de Antep fıstıklı baklava yufkasından hazırlanan çıtır rulo, lokum, saray helvası, badem ezmesi ve Kazak tatlılarından jent misafirlere sunuldu.

Hazırlanan menü, "Türk ve Kazak mutfaklarını bir araya getiren modern bir yorum" olarak dikkati çekti.

Etkinlik sonunda misafirlere, şeflerin hazırladığı Gaziantep'in ramazan kahkesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne özgü Bulla ekmeği, ramazan pidesi ve Türkiye'de üretilen zeytinyağının yer aldığı hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
