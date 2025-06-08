Kazakistan'da Savunma Bakanı Değişimi: Yeni Bakan Dauren Kosanov Atandı

Kazakistan'da Savunma Bakanı Değişimi: Yeni Bakan Dauren Kosanov Atandı
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov'u görevden alarak havacılık korgenerali Dauren Kosanov'u yeni savunma bakanı olarak atadı. Kosanov, ordunun muharebe hazırlığını güçlendirmek için bir dizi talimat aldı.

Kazakistan'da savunma bakanlığının başına havacılık korgenerali Dauren Kosanov getirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararnamesi ile Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov görevinden alındı.

Tokayev, Jaksılıkov'un yerine en son savunma bakanlığında hava kuvvetlerinden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan 55 yaşındaki Dauren Kosanov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı Kosanov, aynı gün Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edildi.

Tokayev, Kosanov'a ordunun muharebe hazırlığının güçlendirilmesi, dijital çözümlerin getirilmesi, özel harekat kuvvetlerinin kabiliyetlerinin genişletilmesi, toplumsal ve ideolojik çalışmaların etkinliğinin artırılması ve askeri altyapının modernize edilmesi konularında bir dizi talimatlar verdi.

Havacılık korgenerali rütbesine sahip Kosanov'un bir savaş pilotu olduğu, çeşitli yıllarda ülkenin farklı bölgelerindeki hava üslerinde komutan olarak görev yaptığı, Su-27, MiG-29 ve MiG-31 tipi savaş uçaklarını kullanmada ustalaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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