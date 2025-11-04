Haberler

Kazakistan'da Geleneksel El Sanatları Sergisi

Güncelleme:
Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan'ın geleneksel el sanatları ustaları, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen sergide bir araya geldi. Sergide ahşap oyma, hüsn-i hat, ebru gibi çeşitli sanat dallarının örnekleri sergilendi ve ziyaretçilere bu sanatların kökenleri ve teknikleri hakkında bilgi verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan'ın geleneksel el sanatları ustaları, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen "İnsan ve Medeniyet Hareketi - Zamanını Aşan Miras: İpek Yolu" adlı sergide bir araya geldi.

Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergide, Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen ustalar, ahşap oyma, hüsn-i hat, ebru, tezhip ve çini gibi geleneksel el sanatlarının seçkin örneklerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ziyaretçiler, 4 gün boyunca bu sanatların tarihsel kökenlerini, tekniklerini ve kültürel değerlerini bizzat ustalarından öğrenme fırsatı elde etti.

Sergi alanında düzenlenen panelde de Tarihi İpek Yolu'nun kültürel mirası ve bugüne yansımaları ele alındı.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Naci Genç, yaptığı konuşmada, serginin Türk-İslam medeniyetinin ortak mirasını yaşatma ve genç kuşaklara aktarma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş da TİKA olarak Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen ustaları buluşturan etkinlikle kültürler arası köprülerin güçlenmesine katkı sunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
