Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Haberler

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Tokayev, Kazakistan-Türkiye İş Dünyası Temsilcileri Buluşması'nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Millet Kütüphanesi'ne geçti.

Buradaki "Düşün, Dönüştür, Sürdür" isimli sergiyi gezen Tokayev, kütüphanenin yapım aşamasıyla ilgili hazırlanan videoyu izledi, nadir eserlerin bulunduğu bölümü gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Kazakistan ile ilgili kitaplardan oluşan bölümü de ziyaret eden Tokayev, Millet Kütüphanesi'ni anlatan kitabı imzaladı, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel

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