Kazak Müzik Elçisi Bagjan Oktyabr, 'Ruh Terapisi' Konseriyle İstanbul'da Sahne Aldı

Kazakistan'ın dünyaya açılan müzik elçisi Bagjan Oktyabr, "Ruh Terapisi" dünya turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Oktyabr'a konserde eşlik eden sanatçı Gökhan Kırdar, "Tüm Türk toplulukları hepimiz kardeşiz" sözlerini paylaşarak, "İleride birlikte festivallerde de çalmak dileğiyle... Bagjan artık benim kardeşim. Daha birçok konsere imza atacağız birlikte." dedi.

Türk dizilerinden yola çıkarak hazırladığı "Ruh Terapisi" konser programıyla ve sosyal medya hesabında yayınladığı İstanbul'un tarihi yerlerinde çektiği müzikal videolarla Türkiye'de ün kazanan Oktyabr'a sanatçı Gökhan Kırdar "Yerine Sevemem" eseri ile eşlik etti.

"Aşk-ı Memnu", "Kara Sevda", "Yalı Çapkını" ve "Yaprak Dökümü"nün de aralarında olduğu birçok dizi ve filmin müziklerini yorumlayan çellist, Kazakistan'ın halk müziklerinden çeşitli eserlere de repertuvarında yer verdi.

Oktyabr'a sanatçının babası ve sanatseverlerin eşlik ettiği konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.