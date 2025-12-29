Haberler

Kazadan sonra yerde yatan sürücüyü kontrol edip olay yerinden kaçtı; o anlar kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Umut D. yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Umut D. yaralandı. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki kişi, yerde hareketsiz yatan yaralıyı kontrol ettikten sonra araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen salı gecesi Çorlu Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu ile Dr. Hakkı Görenli Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Umut D.'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden takla atarak yere düşüp, yaralandı. Motosiklet sürücüsü Umut D., yerde hareketsiz yatarken, otomobilden inen sürücüsü ile yanında bulunan kişi, yerde yatan yaralıyı kontrol etti. Sürücü yanındaki kişi, kazayı görenlerin toplanmasıyla birlikte olay otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Umut D., olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
