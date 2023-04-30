KAZADA TUANA ÖLDÜ, ARACI KULLANAN AĞABEYİ YARALI

GAZİANTEP'te takla atarak ters dönen otomobildeki Tuana Patpat (15) hayatını kaybetti, aracı kullanan ağabeyi Mehmet Anıl Patpat (21) yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep çevreyolunda meydana geldi. Mehmet Anıl Patpat'ın kullandığı 27 KV 063 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Mehmet Anıl Patpat hafif yaralanırken, yanında bulunan kardeşi Tuana Patpat yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırırken, Tuana'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel