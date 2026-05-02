Balıkesir'de devrilen otobüs kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR'de devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 3 kişiden, evli ve 2 çocuk babası uzman çavuş Kemal Can Sert (33), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Sert'in ailesi Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı dökerken, kızı İlayda Sert ise cenaze namazı sırasında üzerinde anne ve babasına ait fotoğrafın yer aldığı yastığı elinde taşıdı.

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve uzman çavuş Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Cenazeler ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alınırken, konuya ilişkin 2 Cumhuriyet savcısı da görevlendirildi. Öte yandan yolcu otobüsünün Tekirdağ Süleymanpaşa Otogarı'ndan çıkış yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Evli ve 2 çocuk babası uzman çavuş Kemal Can Sert'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Sert için öğle vakti Yukarı Sart Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kula Kaymakamı Salihli Kaymakam Vekili Talha Altuntaş, CHP İlçe Başkanı Mustafa Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Ziya Durasıllı ile protokol üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı.

Sert'in eşi Emine, çocukları Kahraman ve İlayda Sert, Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. İlayda Sert, cenaze namazı sırasında üzerinde anne ve babasına ait fotoğrafın yer aldığı yastığı elinde taşıdı. Sert'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

