Mıcırlı Yolda Takla Atan Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kızın Ağabeyi: 'Sürücü Tutuklansın'

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, otomobilin mıcırlı yolda takla atması sonucu hayatını kaybeden Ceylin Işık'ın (17) Kayseri'de yaşayan ağabeyi Yılmaz Işık (24), kaza sonrası serbest bırakılan sürücü S.Y.'nin (18) tutuklanmasını istediklerini söyledi.

Kardeşi Ceylin'in, liseyi birincilikle bitirdiğini ve hayalinin uçak mühendisliği olduğunu söyleyen Işık, "Ceylin hiçbir şekilde geri gelmeyecek, onun yerini hiçbir şey doldurmaz. Ama sürücünün cezalandırılması bir nebze de olsa bizim acımızı hafifletecektir" dedi.

Olay, 8 Kasım'da saat 22.00 sıralarında, İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık-Acarlar Mahallesi kara yolunda meydana geldi. S.Y.'nin (18) mıcırlı yolda kontrolünü yitirdiği 35 NFM 39 plakalı otomobil savrularak, karşı şeride geçip takla attı. Sürücü S.Y. ve yanındaki arkadaşlarından E.B. (18) ile kaza anında kırılan arka camdan yola fırladığı belirtilen Ceylin Işık yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ceylin Işık, kurtarılamadı. Sağlık durumları iyi olan diğer 2 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ceylin Işık'ın, Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Gövde Motor Bakımı Bölümü'nü birincilikle bitirdiği, hayalinin uçak mühendisliği olduğu belirtildi.

AĞABEYİ DHA'YA KONUŞTU

Ceylin Işık'ın Kayseri'de yaşayan ağabeyi Yılmaz Işık, DHA'ya konuştu. Sürücünün mıcıra girerek fren yaptığını öne süren Işık, "Yol yapım çalışmasından kaynaklı mıcır var. Oraya giriyor. Frene basıyor. Yaklaşık 20-30 metre fren izleri var. Araç yoldan çıkıyor. Yaklaşık 56 metre takla atıyor. Kardeşim de aracın durduğu yerden 10 metre gerisinde araçtan fırlıyor. Hayatını kaybediyor" dedi.

'TUTANAKLARA HIZI VE FREN İZİ GEÇMEMİŞ'

Kaza sonrası serbest bırakılan sürücü S.Y.'nin tutuklanmasını istediklerini söyleyen Yılmaz Işık, "Kardeşim liseyi birincilikle bitirmişti. Hayali de uçak mühendisi olmaktı. Sürücü şu an serbest. Kaza raporlarında yüzde 100 kusurlu bulunmasına rağmen serbest bırakıldı. Neden insan hayatı bu kadar ucuz? Neden hiçbir suç cezasız kalmıyor? İçimizi bu durum acıtıyor. Biz, adalete güvenmek istiyoruz. Ceylin başarılı bir öğrenciydi. Hayalleri vardı. Sorumsuzluğa kurban gitti. Lunaparka gitmişlerdi. 3 kişilerdi. Kaza dönüşte oldu. Tutanaklara hızı ve fren izi geçmemiş. Ama biz bu durumu avukatlarla konuştuğumuzda bu tarz durumlarda 30 metre fren izi 130-140 civarında bir hızda olduğunu söylüyor. Kaza yapmadan 100 metre önce hız uyarı levhasında 70 levhası var. Fakat aydınlatma yetersiz. Tehlikeli bir yol, tehlikeli bir güzergah bu kadar hız yapılması sorumsuzluk. Ceylin hiçbir şekilde geri gelmeyecek, onun yerini hiçbir şey doldurmaz. Ama sürücünün cezalandırılması bir nebze de olsa bizim acımızı hafifletecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
