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Alkometreyi Üflemeyip İçine Çekti

Alkometreyi Üflemeyip İçine Çekti
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Edirne'de trafiğe kapalı caddede otomobiliyle bir işletmenin tabela ve tentesine, ardından dubalara çarpan sürücü F.S., polisin alkol testini yapmak istemesi üzerine alkometreyi üflemek yerine içine çekerek zor anlar yaşattı. Test sonucunda alkol çıkmayan sürücü, tedavi için hastaneye götürüldü; kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

EDİRNE'de trafiğe kapalı caddede, bir işletmenin tabela ve tentesine ardından caddenin girişindeki dubalara çarpan otomobilin sürücüsü F.S., alkol muayenesi yapmak isteyen polislere zor anlar yaşattı. Önce alkometreyi üflemek yerine içine çeken F.S.'nin testinde alkol çıkmazken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 15.00 sıralarında araç trafiğine kapalı Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. F.S. yönetimindeki 34 NTK 871 plakalı otomobil, caddede bir işletmenin tabela ve tentesine çarptı. Kazanın ardından otomobiliyle hızla uzaklaşan F.S., ardından cadde girişindeki dubalara çarptı. Kazada, F.S.'nin vücudunda hafif sıyrıklar oluşurken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Gelen polisler, sürücü F.S.'ye alkol muayenesi yapmak istedi. Alkometreyi üflemek yerine içine çeken F.S., polisleri uzun süre uğraştırdı. Bir süre sonra alkometreyi üfleyebilen F.S.'de alkol çıkmadı. F.S., tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Sürücünün otomobiliyle işletmenin tabela ve tentelerine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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