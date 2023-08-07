Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille bir evin duvarına ve beton elektrik direğine çarpan sürücü Mehmet Turan (70) hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Ayvalı köyünde meydana geldi. Mehmet Turan yönetimindeki 43 U 4870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir evin duvarına, ardından savrularak beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Turan, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye kaza kırım ve sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Turan, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.