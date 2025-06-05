Kaza Sonucu Baba ve Kız Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Kaza Sonucu Baba ve Kız Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir baba ve kızı hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay, Elbistan-Çoğulhan bağlantı yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Salih Özer idaresindeki 46 AGG 519 plakalı otomobil, Elbistan- Çoğulhan bağlantı yolu, Çatova Mahallesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 46 D 7700 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özer ve 11 yaşındaki kızı Nisa Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı anne Ü. Özer ile kimliği henüz tespit edilemeyen diğer sürücü ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Ceran - Güncel
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