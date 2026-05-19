Sivas'ta otomobil takla attı, 1 kişi öldü, kaybolan genç kız için 3 gündür aranıyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybetti, sürücü U.Y. yaralandı. Kazada yaralı kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu (18) ise Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilerek 3 gündür AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor, şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin takla attığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza sonrası Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu (18) için arama kurtarma çalışması 3'üncü günde devam ediyor.

Kaza, önceki gün önce sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolunda Aşağıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. U.Y.'nin (20) kontrolünü yitirdiği 28 DR 070 plakalı otomobil takla attı. Kazada, otomobildeki Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ise yaralandı. İddiaya göre, kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralı olarak kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu ise kayboldu. Hacıosmanoğlu'nun kaza yerinin hemen yanındaki Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Debinin oldukça yüksek olduğu çayda AFAD ekipleri görevlendirildi. Ayrıca Kelkit Çayı kenarında ise jandarma ekipleri arama çalışması yapıyor. Arama çalışmalarının 3'üncü gününde botlu ekipler ve dalgıçlar çay içindeki çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Hacıosmanoğlu'na ait bir ize rastlanmadığı bildirildi.

Bu arada kazada hayatını kaybeden Yağmur Hira Yazıcı ise Koyulhisar ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

