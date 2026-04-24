Kaza sırasında araçtan fırlayıp TIR'ın altında kalan Yamaç bebek, toprağa verildi

AMASYA'da, kaza sırasında otomobilden fırlayıp TIR'ın altında kalan 10 aylık Yamaç Özarslan, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Boğazköy mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Ailesiyle birlikte ablasının taziyesinden dönen Nihat Özarslan yönetimindeki 38 D 9985 plakalı otomobil kavşağa girdiği sırada E.B. idaresindeki 34 FZZ 772 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağındaki 10 aylık Yamaç Özarslan, kapının açılması sonucu yola savruldu. Yola düşen Özarslan, kazaya karışan TIR'ın altına kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yamaç Özarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Nihat Özarslan ile araçtaki bebeğin annesi Emine, babası Burak Özarslan (36) ve dedesi Sedat Özarslan yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yamaç Özarslan'ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Yamaç Özarslan için dün saat 19.00 sıralarında Eraslan köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazede Yamaç'ın ailesi ve akrabalarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Yamaç bebek, kılınan namazın ardından Eraslan köyü kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yaralılardan Emine Özarslan'ın ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor

Festivale saatler kala tüm konserler iptal edildi, ortalık karıştı