Kaza sırasında araçtan fırlayıp TIR'ın altında kalan Yamaç bebek, toprağa verildi

AMASYA'da, kaza sırasında otomobilden fırlayıp TIR'ın altında kalan 10 aylık Yamaç Özarslan, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Boğazköy mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Ailesiyle birlikte ablasının taziyesinden dönen Nihat Özarslan yönetimindeki 38 D 9985 plakalı otomobil kavşağa girdiği sırada E.B. idaresindeki 34 FZZ 772 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağındaki 10 aylık Yamaç Özarslan, kapının açılması sonucu yola savruldu. Yola düşen Özarslan, kazaya karışan TIR'ın altına kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yamaç Özarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Nihat Özarslan ile araçtaki bebeğin annesi Emine, babası Burak Özarslan (36) ve dedesi Sedat Özarslan yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yamaç Özarslan'ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Yamaç Özarslan için dün saat 19.00 sıralarında Eraslan köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazede Yamaç'ın ailesi ve akrabalarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Yamaç bebek, kılınan namazın ardından Eraslan köyü kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yaralılardan Emine Özarslan'ın ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

