Kaza: Erzurum'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza: Erzurum'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un İspir ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü Burhan T. hayatını kaybetti. Kaza, Rize-Erzurum kara yolunda meydana geldi.

Erzurum'un İspir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Burhan T. idaresindeki 53 ACC 225 plakalı hafriyat kamyonu, Rize-Erzurum kara yolu Aşağı Özbağ Mahallesi Dörtyol mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde araçta sıkışan sürücü Burhan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Köksal Sayın - Güncel
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