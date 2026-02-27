Haberler

Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi

Güncelleme:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şahin Kök liderliğindeki ekip, Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü olan 'Aphis dardanelliensis'i keşfetti. Keşif, Zootaxa dergisinde yayımlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök tarafından Çanakkale ve Balıkesir sınırındaki Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türünün keşfedildiği bildirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, Kaz Dağları'nın Güvercinkaya bölgesinde Doç. Dr. Kök ve ekibi tarafından yürütülen arazi çalışmaları sırasında bölgede bulunan "Valeriana alliariifolia" bitkisi üzerinde beslenen bir böcek türü keşfedildiği belirtildi.

Keşfedilen yeni böcek türüne Çanakkale Boğazı'nın eski çağlardaki adı olan "Dardanelles"e ithafen "Aphis dardanelliensis" adının verildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yeni böcek türünün ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı makale dünyanın önemli hayvansal taksonomi dergilerinden olan Zootaxa dergisinde yayımlandı. Bu sonuç Çanakkale'nin ne kadar zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu ve daha keşfedilecek çok sayıda canlı olduğunu çok net ortaya koymaktadır."

Kaynak: AA / Burak Akay
