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Kaz Dağları'nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı

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Kaz Dağları'nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nda ormanlık alanda örtü yangı çıktı.

Kaz Dağları'nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nda ormanlık alanda örtü yangı çıktı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar ile Evciler Köyü arasındaki Uzunoluk ve Kobaklı mevkiinde gece yarısı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin ormanlık alandaki örtü yangınını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Güncel

Çanakkale Bayramiç Kaz Dağı Güncel Haberler

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