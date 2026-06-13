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Kayseri'de öğrenciler Doğal Ürünler Bahçesi'nde biber fidesini toprakla buluşturdu

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Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu öğrencileri, belediye işbirliğiyle Doğal Ürünler Bahçesi'nde 1200 biber fidesi dikerek uygulamalı eğitim aldı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programı öğrencileri, Doğal Ürünler Bahçesi'nde 1200 biber fidesini toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYÜ ve belediye işbirliğinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programı kapsamında öğrenciler Doğal Ürünler Bahçesi'nde saha eğitimi aldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sınıf ortamında edindikleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürme imkanı buldu.

Bahçe düzenleme ve fide dikimi çalışmalarına katılan öğrenciler, tarımsal üretim süreçlerini de gözlemledi.

Bahçe sorumlusu ziraat teknikeri Ömer Coşgun rehberliğinde gerçekleştirilen uygulamada, 20 öğrenci 12 farklı çeşitten oluşan 1200 biber fidesinin dikimini gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Handan Şapcı Selamoğlu, bahçede verimli bir uygulama gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öğrencilerden Havvanur Demirel de uygulamalı eğitimin kendileri için son derece faydalı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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