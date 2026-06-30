Kayseri Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Develi Seyrani Kampüsü Mehmet Hidayet Tutum Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Sağlık Yönetimi Bölümü'nden 31, Tarih Bölümü'nden 33, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 33 öğrenci mezun oldu.

Törende, öğrenciler şed kuşanarak mezun oldu.

Mezuniyet törenine, KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zerrin Kılıçarslan, Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice, öğretim üyeleri, Seyrani Eğitim Vakfı Başkanı Halil İbrahim Katırcıoğlu, öğrenciler ve aileleri katıldı.