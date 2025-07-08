Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün naaşı memleketine getirildi

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün naaşı memleketine getirildi
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MEMLEKETİNE GETİRİLDİPençe-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi.

MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi. Erkilet Havalimanı'nda düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile şehidin eşi Nazan Üzüm, çocukları ve yakınları katıldı. Şehit Üzüm'ün cenazesi, yarın Sarız ilçe Merkez Camisi'nde öğlen vakti düzenlenecek törenin ardından İncedere Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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