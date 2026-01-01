Haberler

Kayseri'de yılın ilk gününde kar ve sis

Güncelleme:
Kayseri'de yeni yılın ilk gününde yoğun kar yağışı ve sis etkili oldu. Kent, beyaza büründü ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Kent, yeni yılın ilk gününe kar ve sisle uyandı. Havanın eksi dereceleri bulduğu kentte, belediye ve Karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
