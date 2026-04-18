Yahyalı'da Sağanak Sonrası Sel: Tarım Arazi Su Altında Kaldı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan selde tarım arazilerini su bastı.

Yahyalı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış, ilçenin çeşitli noktalarında sele neden oldu. Bölgeye, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle birçok tarım arazisini su bastı. Ekipler, sel nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı